Жилой фонд в Пензе наполовину подготовили к отопительному сезону

06.07.2023 | 10:36

В Пензе жилой фонд готов к новому отопительному сезону более чем на 50%. Об этом заявили в городской администрации в среду, 5 июля.

Сейчас ресурсники капитально ремонтируют магистральные и квартальные трубопроводы, проводят гидравлические испытания сетей, модернизируют центральные тепловые пункты.

Для устранения повреждений на изношенных участках сетей в домах пензенцев по традиции отключают горячую воду. Неудобства в разное время испытывают жители всех микрорайонов города.

«На сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы к отопительному сезону на 92,4%, организации сферы культуры - на 66%, учреждения социального управления - на 51%, спорта и молодежной политики - на 63,1%», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Управляющие компании должны подготовить внутридомовые коммуникации к отопительному сезону до 1 августа.