Участок дороги между Кривозерьем и Терновкой закроют на 2 дня

В четверг, 6 июля, региональный минстрой предупредил пензенских водителей о полном перекрытии движения по участку дороги, соединяющей Терновку и Кривозерье.
«В связи с проведением работ по окраске пролетных строений путепровода будет прекращено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Рябова с 00:00 15 июля по 23:00 16 июля», - пояснили в министерстве.
На эти два дня предусмотрен маршрут объезда, с которым чиновники предлагают ознакомиться на схеме.
28 июня перекрыли движение на перекрестке улиц Бийской и 40 лет Октября в рамках реконструкционных работ. Водителям рекомендовали объездную дорогу по улице Шемышейской.
Предполагалось, что работы продлятся три-четыре недели - ориентировочно до 20 июля.
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