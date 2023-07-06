Участок дороги между Кривозерьем и Терновкой закроют на 2 дня

06.07.2023 | 17:05

В четверг, 6 июля, региональный минстрой предупредил пензенских водителей о полном перекрытии движения по участку дороги, соединяющей Терновку и Кривозерье.

«В связи с проведением работ по окраске пролетных строений путепровода будет прекращено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Рябова с 00:00 15 июля по 23:00 16 июля», - пояснили в министерстве.

На эти два дня предусмотрен маршрут объезда, с которым чиновники предлагают ознакомиться на схеме.

28 июня перекрыли движение на перекрестке улиц Бийской и 40 лет Октября в рамках реконструкционных работ. Водителям рекомендовали объездную дорогу по улице Шемышейской.

Предполагалось, что работы продлятся три-четыре недели - ориентировочно до 20 июля.