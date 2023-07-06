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Общество

Студенты проходят практику на очистных сооружениях канализации

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«РКС-Пенза» на протяжении нескольких лет достаточно продуктивно сотрудничает с кафедрой «Химия и методика обучения химии» пензенского университета, которая выпускает специалистов в области аналитической химии, востребованных в том числе и в Горводоканале.

5 июля студенты 2-го курса бакалавриата по направлению «аналитическая химия» в рамках производственной практики посетили очистные сооружения канализации Пензы и лабораторию.

На экскурсии по территории объекта они познакомились с принципом работы очистных сооружений в целом, а также получили представление о современном лабораторном оборудовании и методах аналитического контроля объектов окружающей среды.

«Сотрудничество является взаимовыгодным. Студенты на практике изучают методику работы очистных сооружений, получают опыт лабораторных исследований. А предприятие, в свою очередь, получает в перспективе молодых, но уже опытных специалистов», - отметил директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

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