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Общество

Пензенский ЖК «Парк Рояль»: отдыхать, тренироваться, общаться

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В ЖК «Парк Рояль» застройщик создает условия для полноценной жизни. На четырех крышах появятся современные площадки.

Две - для детей, причем они разделены по возрасту, чтобы малыши и подростки не мешали друг другу во время игр и интересно было всем.

Третья площадка предназначена для спортсменов, профессионалов или любителей - неважно. Здесь можно провести утреннюю зарядку или устроить полноценную тренировку. И далеко идти не придется: нужно просто подняться на лифте.

Четвертая - чтобы замедлиться и насладиться красотой природы: понаблюдать, как небо окрашивается в оттенки розового, как солнце скрывается за горизонтом и зажигаются огни города.

На первом этаже ЖК - центр добрососедства, чтобы устроить детский праздник, пообщаться с соседями в комфортной обстановке, провести мастер-класс.

Больше о проекте расскажут в офисе продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО СЗ «Парк Рояль». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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