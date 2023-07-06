Минздрав: В Средней Елюзани вакцины от кори хватит на всех

06.07.2023 | 17:50

Всем жителям Средней Елюзани - и детям, и взрослым - хватит вакцины, чтобы привиться от кори. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Учитывая возросший спрос на вакцину среди жителей области, нами сделан запрос в федеральный центр на поставку дополнительной партии противокоревой вакцины для иммунизации всех желающих», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Из-за того что вспышки кори случились сразу в нескольких регионах Российской Федерации, в поставках возможны задержки.

По состоянию на четверг, 6 июля, эпидемиологическая ситуация в Средней Елюзани остается напряженной. Из 19 заболевших корью 13 человек находятся в стационаре, 6 проходят лечение на дому.

Медики продолжают работу с населением и наблюдают за контактными - это основная масса жителей села.

«Исходя из эпидемиологических процессов, число заболевших будет расти еще», - отмечают специалисты.

По данным, озвученным региональным минздравом ранее, в селе живут более 300 непривитых несовершеннолетних. Со ссылкой на замминистра Марину Воробьеву уточняется, что сделать им укол нельзя по причине отказа родителей.