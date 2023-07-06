Сетевое издание|18+|Четверг|6 июл 2023|18:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Минздрав: В Средней Елюзани вакцины от кори хватит на всех

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Всем жителям Средней Елюзани - и детям, и взрослым - хватит вакцины, чтобы привиться от кори. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Учитывая возросший спрос на вакцину среди жителей области, нами сделан запрос в федеральный центр на поставку дополнительной партии противокоревой вакцины для иммунизации всех желающих», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Из-за того что вспышки кори случились сразу в нескольких регионах Российской Федерации, в поставках возможны задержки.

По состоянию на четверг, 6 июля, эпидемиологическая ситуация в Средней Елюзани остается напряженной. Из 19 заболевших корью 13 человек находятся в стационаре, 6 проходят лечение на дому.

Медики продолжают работу с населением и наблюдают за контактными - это основная масса жителей села.

«Исходя из эпидемиологических процессов, число заболевших будет расти еще», - отмечают специалисты.

По данным, озвученным региональным минздравом ранее, в селе живут более 300 непривитых несовершеннолетних. Со ссылкой на замминистра Марину Воробьеву уточняется, что сделать им укол нельзя по причине отказа родителей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте