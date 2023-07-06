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Общество

В Средней Елюзани продолжают отказываться от вакцинации детей

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Жители Средней Елюзани, где случилась вспышка кори, не спешат вакцинировать своих детей от этого заболевания.

По данным, озвученным региональным минздравом в четверг, 6 июля, в селе остается более 300 непривитых несовершеннолетних. Со ссылкой на замминистра Марину Воробьеву уточняется, что сделать им укол нельзя по причине отказа родителей.

Тем не менее цифра несколько снизилась: утром 3 июля чиновница заявляла, что иммунизацию не прошли более 350 детей.

«Корь - крайне заразная вирусная инфекция. Для взрослых, не привитых против кори, также высок риск заражения, причем заболевание у них в большинстве случаев протекает в более тяжелой форме, чем у детей», - отметила Марина Воробьева.

На данный момент в Средней Елюзани насчитывается 19 человек, заболевших корью, 13 из них находятся в стационаре, 6 лечатся амбулаторно.

С 30 июня в этом селе Городищенского района объявлен режим ЧС.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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