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Общество

Реабилитолог: Мыть голову, склонившись над ванной, опасно

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Мытье головы в положении склонившись над ванной - способ быстрый, но опасный. Об этом предупредила физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По ее словам, слишком длительный наклон вперед может привести к напряжению шеи, спины и плеч, вызывая дискомфорт и боль. Гипертоникам вообще стоит отказаться от такого способа мытья головы, так как из-за наклона может повыситься давление.

Кроме того, такое положение повышает внутриглазное давление, что опасно при глаукоме, а при заболевании ЛОР-органов может усилить отек.

«Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова и они потеряют ориентацию в пространстве. Если есть защемление нервных тканей в позвоночном столбе, то у человека могут усилиться боли», - добавила эксперт.

Софья Агапова посоветовала мыть голову сидя или стоя, так как эти положения наиболее безопасны.

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