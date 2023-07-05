Штраф за недопуск в квартиру газовщиков хотят повысить в 5 раз

В России планируют в несколько раз увеличить сумму штрафа за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы.
Соответствующий законопроект уже одобрен Правительством РФ, он имеется в распоряжении «Известий». В ближайшее время документ намерены внести на рассмотрение в Госдуму РФ.
Сейчас жителей, которые не хотят пускать на порог специалистов, наказывают мягче: от 1 000 до 2 000 рублей. Если депутаты примут изменения, то штраф увеличится в 5 раз: до 5 000-10 000 рублей.
«Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 000 рублей, для юрлиц - до 500 000», - пишет издание.
Ожидается, что увеличение штрафа будет способствовать повышению уровня безопасности в домах, где используется газовое оборудование.
По словам специалистов, проблема недопуска действительно существует. Однако сознательно не открывают дверь около 1,5% граждан. В большинстве случаев газовщики не могут попасть в квартиру из-за того, что хозяева отсутствуют: уехали в отпуск, командировку, попали в больницу.
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