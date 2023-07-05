Кем стать: россияне назвали самые престижные для детей профессии

05.07.2023 | 11:54

Чаще всего опрошенные россияне хотят, чтобы их дети или внуки стали медицинскими работниками, врачами.

Топ-5 профессий, желательных для близких, составили эксперты ВЦИОМ.

На второй строчке в рейтинге - ИТ-специалист, на третьей - сотрудник силовых ведомств и МЧС. Четвертое место опрошенные отдали таким профессиям, как инженер и работник сферы образования, а пятое - адвокату и экономисту.

ВЦИОМ отмечает: сейчас наиболее доходной люди считают работу ИТ-специалистов (29% респондентов), военнослужащих, полицейских, сотрудников МЧС (14%), медиков (10%).

Россиянам задали вопрос и о том, какие профессии, по их мнению, в настоящее время престижные. Пальму первенства респонденты отдали ИТ-специалистам, на втором месте - медсестры, врачи, на третьем - военнослужащие, полицейские, сотрудники МЧС, на четвертом - педагоги.

По мнению исследователей, повышение престижа работы в ИТ-сфере связано с вниманием к ней в последнее время и введением мер государственной поддержки. Что касается медиков, то уверенные позиции в рейтинге эта профессия заняла еще до пандемии, а во время нее только укрепила их.