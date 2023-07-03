Сетевое издание|18+|Понедельник|3 июл 2023|12:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Харама нет: заместитель муфтия изучил состав вакцины от кори

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Заместитель муфтия Пензенской области Юсуф хазрат Бибарсов высказался о ситуации с корью с селе Средняя Елюзань.

В воскресенье, 2 июля, он по приглашению зампреда правительства, министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева принял участие в экстренном заседании оперативного штаба в среднеелюзанской больнице.

«В процессе работы совещания мы затронули вопрос составных компонентов вакцины против кори. После тщательного анализа, изучения могу сказать, что там абсолютно в составе данной вакцины отсутствуют харамные, запретные элементы с точки зрения мусульманской религии, с точки зрения шариата, таких, как, например, животного происхождения, белки и тому подобное. То есть состав абсолютно не противоречит шариатским требованиям к лекарствам», - заявил Юсуф хазрат Бибарсов.

Заместитель муфтия подчеркнул: религия ислам всячески побуждает своих последователей создавать условия профилактики, предотвращения, защиты себя и своих близких.

«И имамы, религиозные деятели, духовенство всегда побуждает людей, прихожан, чтобы они защищали себя, своих детей, своих близких, потому что это залог нашего успеха и процветания нашего общества. Берегите себя и своих близких, не болейте», - добавил Юсуф хазрат Бибарсов.

С 30 июня в селе Средняя Елюзань, где зафиксировали вспышку кори, введен режим ЧС. На 2 июля в Городищенском районе выявили 16 заболевших, в их числе 4 взрослых. И. о. главы района Павел Мигин обратился к жителям и рассказал, что специалисты регистрируют тяжелые случаи: у некоторых пациентов диагностировали такое осложнение, как менингит.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — https://t.me/podslushano058
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте