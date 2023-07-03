Харама нет: заместитель муфтия изучил состав вакцины от кори

03.07.2023 | 11:19

Заместитель муфтия Пензенской области Юсуф хазрат Бибарсов высказался о ситуации с корью с селе Средняя Елюзань.

В воскресенье, 2 июля, он по приглашению зампреда правительства, министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева принял участие в экстренном заседании оперативного штаба в среднеелюзанской больнице.

«В процессе работы совещания мы затронули вопрос составных компонентов вакцины против кори. После тщательного анализа, изучения могу сказать, что там абсолютно в составе данной вакцины отсутствуют харамные, запретные элементы с точки зрения мусульманской религии, с точки зрения шариата, таких, как, например, животного происхождения, белки и тому подобное. То есть состав абсолютно не противоречит шариатским требованиям к лекарствам», - заявил Юсуф хазрат Бибарсов.

Заместитель муфтия подчеркнул: религия ислам всячески побуждает своих последователей создавать условия профилактики, предотвращения, защиты себя и своих близких.

«И имамы, религиозные деятели, духовенство всегда побуждает людей, прихожан, чтобы они защищали себя, своих детей, своих близких, потому что это залог нашего успеха и процветания нашего общества. Берегите себя и своих близких, не болейте», - добавил Юсуф хазрат Бибарсов.

С 30 июня в селе Средняя Елюзань, где зафиксировали вспышку кори, введен режим ЧС. На 2 июля в Городищенском районе выявили 16 заболевших, в их числе 4 взрослых. И. о. главы района Павел Мигин обратился к жителям и рассказал, что специалисты регистрируют тяжелые случаи: у некоторых пациентов диагностировали такое осложнение, как менингит.