В гордуме разгорелся спор из-за зарплат руководителей и сотрудников

30.06.2023 | 14:07

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 июня, между председателем Владимиром Мутовкиным и депутатом Александром Смирновым разгорелась полемика из-за ситуации, сложившейся в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее стало известно, что начинающий специалист городского управления ЖКХ получает всего 23 000 рублей. Овладев знаниями и навыками, многие уходят в частные структуры на зарплаты порядка 200 тысяч.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин упрекнул депутатов в неконструктивном поведении.

«Мы очень часто критикуем ЖКХ. Вот сегодня не приняли три постановления, касающиеся проектов решений. Я ни в коем случае не оспариваю ваше право голосовать так, как вы считаете нужным. Но какую проблему вы этим решили? Что-то обозначили или предложили конкретное решение? Сплошная критика: ай-яй-яй, здесь валится, здесь рушится. Мы должны вещи решать конструктивно, а не только уходить в глухую защиту. Кто-нибудь поставил вопрос о том, что у коммунальщиков маленькая зарплата и как заинтересовать их материально?» - обратился он к пристутствовавшим.

Разговор о деньгах плавно перетек в выяснение, сколько получают чиновники.

«Когда вам оклады поднимали, мы сколько раз говорили, что несоразмерно поднимают? Вам на 80 процентов, а рядовым сотрудникам - на 15! Вы здесь сидите 15 лет и до сих пор не озаботились, как зарплаты повысить», - высказался депутат Александр Смирнов.

«Александр Владимирович, ну вы пришли с новым взглядом, вы-то почему не предложили?» - задал встречный вопрос Мутовкин.

«Если не справляетесь – уходите! Я ваше место займу!» - пригрозил депутат. «Хорошо, если за вас проголосуют, рад буду», - ответил председатель гордумы.

Он во всеуслышание назвал размер своей зарплаты - 150 тысяч рублей, обозначив, что это не такая уж и большая сумма, и предложил закончить обсуждение.