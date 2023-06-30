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Политика

Низкие зарплаты и множество жалоб: в управлении ЖКХ некому работать

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В городском управлении ЖКХ некому работать. Это глава Пензы Александр Басенко констатировал на сессии думы в пятницу, 30 июня.

При рассмотрении повестки дня депутаты отрицательно проголосовали по трем из вопросов, касавшихся деятельности управления. По мнению одного из народных избранников, Александра Смирнова, кресла занимают бездельники.

«Кресла там пустые и занимать их некому, поэтому и работа не ведется», - высказался другой депутат, Алексей Иванов, уточнив, что из 13 отправленных в УЖКХ запросов в течение 30 дней получил ответ только на 2.

«Вы правильно сказали: количество работников в управлении ЖКХ на сегодняшний день маленькое и завтра их будет еще меньше, а послезавтра - еще меньше. И я думаю, скоро мы придем к тому, что там будет на дверях висеть табличка «Все ушли на фронт», - признал Александр Басенко.

Алексей Иванов напомнил об объединении в прошлом году управления ЖКХ и департамента ЖКХ, целью которого было налаживание работы структуры, а не стремление к полной ликвидации.

«Объем работы, который возложен на управление ЖКХ, и уровень зарплат несопоставимы. Большая часть бывших работников ЖКХ сейчас работает в частных компаниях, вы их пофамильно знаете. Все ушли, потому что там у них другая зарплата - от 200 000 рублей», - отметил глава Пензы.

Начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов уточнил, что без надбавок человек, который только приходит на должность в его структуру, получает 23 000.

«Что делать? Создавать условия работы надо соответствующие. Ильдар Маратович и его зам в круглосуточном режиме на всех этих авариях находятся, и кроме порицаний они не слышат ничего.

Я очень внимательно слушал все ваши претензии к управлению ЖКХ. Вы прекрасно понимаете, что все инженерные объекты находятся в руках частных компаний и инструментов довольно мало, чтобы заставить их что-то делать. Мы в этом году впервые в разы подняли штрафные санкции. Жду от вас предложений, готов рассмотреть», - добавил Александр Басенко.

Один из депутатов выдвинул идею поднять зарплаты сотрудникам за счет взимаемых штрафов, однако глава Пензы ответил, что не имеет на это права: все штрафы, которые собираются с ресурсников за несвоевременное восстановление мест разрытий, мэрия обязана прежде всего направлять на финансирование этого самого восстановления.

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