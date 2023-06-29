Дорогу у школы № 69 в Пензе собираются привести в порядок

В Пензе у родителей учеников школы № 69 может появиться дополнительная парковка. Власти готовятся рассмотреть этот вопрос.
Школа № 69 расположена на улице Терновского, 168. Дорога к ней нуждается в ремонте, на ее состояние не раз жаловались горожане.
В четверг, 29 июня, проезжую часть осмотрел глава города Александр Басенко. Он поручил включить объект в программу мелкоямочного ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Когда именно устранят дефекты, пока неизвестно.
В ноябре 2021 года дорога к школе превратилась в болото. Снесли аварийный тир, остатки строения убрала спецтехника, а грязь с колес оказалась на проезжей части, мешая и пешеходам, и автомобилистам.
Работавшие тогда на объекте грузовики еще больше разбили и без того плохую дорогу.
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