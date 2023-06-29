Дорогу у школы № 69 в Пензе собираются привести в порядок

29.06.2023 | 14:31

В Пензе у родителей учеников школы № 69 может появиться дополнительная парковка. Власти готовятся рассмотреть этот вопрос.

Школа № 69 расположена на улице Терновского, 168. Дорога к ней нуждается в ремонте, на ее состояние не раз жаловались горожане.

В четверг, 29 июня, проезжую часть осмотрел глава города Александр Басенко. Он поручил включить объект в программу мелкоямочного ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Когда именно устранят дефекты, пока неизвестно.

В ноябре 2021 года дорога к школе превратилась в болото. Снесли аварийный тир, остатки строения убрала спецтехника, а грязь с колес оказалась на проезжей части, мешая и пешеходам, и автомобилистам.

Работавшие тогда на объекте грузовики еще больше разбили и без того плохую дорогу.