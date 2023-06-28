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Общество

В Запрудном планируют построить поликлинику для взрослых и детей

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Жителей микрорайона Заря интересует вопрос, когда для них построят поликлинику. Посещать врачей пока что приходится далеко от дома.

«Хотелось бы узнать, когда будет поликлиника в Заре? Население растет», - написала пользовательница Светлана на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

На обращение ответил представитель регионального правительства. Он сообщил, что на данный момент жители микрорайона могут посещать амбулаторию на Молодежной, 14. Это структурное подразделение поликлиники № 13.

«Вместе с тем с учетом активной застройки в настоящее время прорабатывается концессионное соглашение на строительство поликлинического комплекса, включающего взрослую и детскую поликлинику в микрорайоне «Запрудный» в городе Пенза», - добавили в правительстве.

Необходимость строительства поликлиники назрела не только в Заре, но и в микрорайоне ГПЗ-24, Арбекове. Ранее власти делились планами возведения медучреждения на ГПЗ. Отмечалось, что ищут подходящий участок. Что касается Арбекова, то поликлинику хотят построить в районе улицы 65-летия Победы. Сроки определят, когда завершатся поиски инвестора.

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