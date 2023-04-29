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Общество

За проезд на желтый свет пензенцы могут лишиться денег и прав

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В Госавтоинспекции пензенским водителям разъяснили изменения в «Правилах дорожного движения» относительно проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков.

«Проезд на желтый сигнал светофора всегда был запрещен. Это не новое правило, но в ПДД есть одно условие, когда водителю разрешается проехать регулируемый пешеходный переход или перекресток при включении желтого сигнала светофора. Оно действует в том случае, если водитель не может остановиться, не применив экстренное торможение», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас идет обновление программного обеспечения комплексов автоматической фиксации. В ближайшее время камеры начнут регистрировать проезд автомобилей на желтый свет.

За совершение такого нарушения водителю будет назначен штраф - 1 000 рублей. При повторном нарушении в течение года автомобилисту будет грозить санкция в виде 5 000 рублей штрафа либо лишения водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

«Госавтоинспекция Пензенской области призывает быть более внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать требования «Правил дорожного движения», - обратились к водителям в ведомстве.

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