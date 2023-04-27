В аэропорту озвучили цену на билет из Пензы в Сочи

27.04.2023 | 18:33

Ожидание длиною в год завершается. Уже началась продажа билетов в курортную столицу Краснодарского края. Доставлять отдыхающих на берег Черного моря и домой будут самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

«В Сочи из Пензы можно будет улететь с 1 июня по четвергам в 15:35 и по воскресеньям в 16:50. Стоимость билетов фиксированная на данный момент, составляет 6 600 рублей», - сообщила начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Светлана Соловьева.

В 2022 году до Сочи из Пензы и обратно летали воздушные борта авиакомпании «ИрАэро», но с первого дня прошлого лета она прекратила сотрудничество с аэропортом. Тогда, чтобы добраться из областного центра в Краснодарский край, приходилось или ехать на поезде, или вылетать из Москвы или других городов.

Как только стало известно, что авиасообщение с Сочи возобновляется, активизировались потенциальные пассажиры.

«Рейс очень востребованный, звонки начались, как только открыли продажу билетов», - рассказала билетный кассир Лидия Вечкасова.

В ближайшие дни станет известно, когда восстановится воздушное сообщение между Пензой и Санкт-Петербургом. Идет согласование расписания. Планируется, что это направление будут обслуживать самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» три раза в неделю.