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Общество

В аэропорту озвучили цену на билет из Пензы в Сочи

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Ожидание длиною в год завершается. Уже началась продажа билетов в курортную столицу Краснодарского края. Доставлять отдыхающих на берег Черного моря и домой будут самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

«В Сочи из Пензы можно будет улететь с 1 июня по четвергам в 15:35 и по воскресеньям в 16:50. Стоимость билетов фиксированная на данный момент, составляет 6 600 рублей», - сообщила начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Светлана Соловьева.

В 2022 году до Сочи из Пензы и обратно летали воздушные борта авиакомпании «ИрАэро», но с первого дня прошлого лета она прекратила сотрудничество с аэропортом. Тогда, чтобы добраться из областного центра в Краснодарский край, приходилось или ехать на поезде, или вылетать из Москвы или других городов.

Как только стало известно, что авиасообщение с Сочи возобновляется, активизировались потенциальные пассажиры.

«Рейс очень востребованный, звонки начались, как только открыли продажу билетов», - рассказала билетный кассир Лидия Вечкасова.

В ближайшие дни станет известно, когда восстановится воздушное сообщение между Пензой и Санкт-Петербургом. Идет согласование расписания. Планируется, что это направление будут обслуживать самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» три раза в неделю.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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