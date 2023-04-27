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Общество

Роспотребнадзор назвал число случаев заболевания корью в стране

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире канала «Россия 24», как сейчас обстоят дела с заболеваемостью корью и какова вероятность заболеть.

«Мы так давно спокойно живем с корью, что просто забыли, как это было раньше. Первые прививки против кори в стране были введены в 1967 году. Так вот, до начала прививочной кампании заболевало до полутора миллионов детей в год. Взрослые практически не заболевали, так как они переболели раньше, иммунитет пожизненный», - напомнила она.

По словам главы Роспотребнадзора, сейчас охват прививками детей в РФ составляет 97%. Но часть детей остается непривитыми, а у кого-то из взрослых может угасать иммунитет.

«Каждые 4-6 лет мы видим волну. Самый высокий подъем за последние 25 лет был в 1999 году. Предыдущий был в 2019-м», - проинформировала Попова.

Она назвала цифры: «У нас больше тысячи заболевших. Количество контактов - порядка 300 000. Корь - очень заразная инфекция. Из этих 300 000 количество неимунных значительно меньше - порядка 6-7 тысяч, которых надо привить».

Анна Попова также отметила, что на сегодняшний день в рамках подчищающей иммунизации привито порядка полумиллиона человек.

«В течение следующего месяца мы должны привить значительную часть людей, которые, по нашим данным, не имеют иммунитета», - сообщила она.

В телеграм-канале Роспотребнадзора сообщается, что за январь - март 2023 года зарегистрировано 1 089 случаев кори. Это всего лишь 0,75 на 100 тысяч населения.

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