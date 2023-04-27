«Бессмертный полк»: пензенцы могут создать на работе стену памяти

27.04.2023 | 15:16

Из-за отмены шествия «Бессмертного полка» в 2023 году жителям Пензенской области предложили несколько альтернативных вариантов поделиться снимками своих предков с широкой общественностью.

Один из них - принять участие в акции «Стена памяти».

«В офисных зданиях, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях выставляются стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны - дедов и прадедов учащихся и работников организаций», - рассказали в региональном министерстве внутренней и информполитики.

Среди других акций - «Бессмертный автополк» (не путать с автопробегом). Подразумевается размещение портретов героев на окнах машин - задних или боковых.

«Фото ветерана должно быть размещено только на чисто вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде при эксплуатации автомобиля», - уточнили в министерстве.

Можно стать участником акции «Герои с нами», напечатать потрет своего предка на футболке и надеть ее в День Победы.

Кроме того, есть вариант присоединиться к акции «Портрет героя на сердце», прикрепив к одежде бейдж с портретом героя и информацией о нем. При желании можно также сменить аватар в соцсетях на портрет бойца.