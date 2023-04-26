В Пензенской области в мае изменится расписание поездов

26.04.2023 | 12:00

В Пензенской области по случаю Праздника Весны и Труда и Дня Победы внесли изменения в расписание пригородных поездов.

28, 29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мая между Пензой и Башмаковом состав будет курсировать по следующему графику: отправление c Пензы-I в 9:12, прибытие в Башмаково в 12:24; обратно - в 13:56 и 17:01 соответственно.

27 апреля, 3, 4, 11 мая назначаются поезда от Пензы-I (отправление в 9:12) до станции Белинской (прибытие в 10:51) и обратно - в 15:28 и 17:01.

28, 29, 30 апреля, 1, 5, 6, 7, 8, 9 мая в 15:55 из Саранска будет отходить состав, приезжающий на Пензу-I в 18:35. В 18:47 он же поедет в Кузнецк, куда прибудет в 20:27.

Рейсы в обратном направлении запланированы на 29, 30 апреля, 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 10 мая: отправление из Кузнецка в 6:50, прибытие на Пензу-I в 8:30; отправление на Саранск в 8:42, прибытие в 11:41, сообщили в Башкоростанской ППК.