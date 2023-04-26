В Пензе из-за аварии изменили маршруты троллейбусов

26.04.2023 | 17:16

В среду, 26 апреля, из-за обрыва кабеля, который питает контактную сеть на проспекте Строителей от ТЦ «Олимп» до ДС «Буртасы», изменили маршруты троллейбусов № 6, 7 и 9.

Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Троллейбусы № 6 и 9 от остановки «Улица Ульяновская» будут ходить по такой схеме: «Диспетчерская» - «Улица Рахманинова» - «Храм Петра и Февронии» - «Улица Тернопольская» - магазин «Россия» - магазин «Океан» и далее по маршрутам в обратном направлении.

Троллейбусы №7 от остановки «Областная филармония» поедут по схеме: «Рембыттехника» - «Областная филармония» и далее по маршруту в обратном направлении.

Изменения будут действовать до окончания ремонта контактной сети. Сроки работ не обозначены.