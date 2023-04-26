Светофор на опасном участке дороги в Терновке пока не могут починить

26.04.2023 | 14:05

Светофор на улице Терновского в Пензе рядом с торговым центром «Куб» не работает уже около двух недель. Водители и местные жители жалуются в социальных сетях на объект, указывая чиновникам, что перекресток является оживленным и опасным.

ТЦ «Куб» находится рядом с пересечением с улицей Петровской. «Мало того что место и так было сравнимо с Пакистаном по манере движения (полосы 3, разметки нет вообще, 2 выезда из дворов, сходящиеся в один выезд на улицу Терновского, водители, вылезающие на середину, пытающиеся объехать автобусы), теперь вишенка на торте - на оживленном пешеходном не работает светофор», - описал ситуацию подписчик группы «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы возмущаются и задаются вопросом, отчего власти медлят с ремонтом. «Ведь все знают про огромный поток машин, интересно, вы ждете, пока случится очередная беда и собьют пешехода? Потом все сразу сделается?» - высказался горожанин.

Согласно ответу управления ЖКХ города, светофор не работает из-за обрыва кабеля.

«Работы по восстановлению ведет МБУ «Пензавтодор». Ориентировочный срок выполнения - до 10 мая текущего года», - сообщили горожанам.

Ответ вызвал у пользователей недоумение.

«А по закону сроки устранения обрыва тоже 3 недели? Особенно если отсутствие кабеля и нерегулируемость перехода несет опасность для жизни и здоровья тысяч людей!» - написала пензячка.