Сотрудники ГИБДД будут работать на машинах без опознавательных знаков

26.04.2023 | 12:59

С четверга, 27 апреля, сотрудники Госавтоинспекции станут ежедневно проводить в Пензенской области профилактические мероприятия. В таком режиме они будут работать по 1 мая.

На федеральных трассах увеличат количество экипажей дорожно-патрульной службы. Они проконтролируют, как водители соблюдают правила дорожного движения.

В том числе будет осуществляться скрытое патрулирование машинами без специальной цветографической раскраски, предупредили в УГИБДД регионального УМВД России.

В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции станут обращать внимание на нарушения, связанные с выездом на встречную полосу.

«В вечернее время на территории региона будут проводиться массовые проверки с целью установления водителей в состоянии опьянения», - пообещали в УГИБДД.