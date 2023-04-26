Пензенцам отказали в обустройстве тропинки от трассы до кладбища

26.04.2023 | 12:41

Тропинка к кладбищу никогда не будет удобной. Такой вывод можно сделать из ответа администрации города на запрос сетевого издания «ПензаИнформ».

«Необходима благоустроенная тропинка от трассы до Чемодановского кладбища, так как идти по грязи тяжело пожилым людям. Просим помощи! Можем ли надеяться?» - такое обращение поступило в редакцию и было направлено в мэрию.

26 апреля оттуда поступил ответ, в котором говорится, что изменить ситуацию невозможно.

«Согласно публичной кадастровой карте, указанная тропинка расположена на территории, относящейся к землям для размещения объектов, необходимых для эксплуатации нефтепроводов, в связи с чем проведение работ по благоустройству данного участка будет являться нецелевым использованием бюджетных средств», - объяснил заммэра Руслан Тинчурин.

Как оказалось, надеяться на изменение ситуации пожилым людям не стоит.