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Общество

Новости «Термодома»: зеленый Город Спутник

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«Термодом» продолжает информировать об интересных событиях, связанных с проектами холдинга. И в первую очередь - самым крупным из них, Городом Спутником.

До открытия сезона в Спутнике остаются считаные дни, продолжаются работы по благоустройству. С тропы здоровья вывезен весь сухостой, а на набережной завершился первый весенний этап кампании по озеленению.

Включились в нее и жители Спутника, даже самые юные. Четвероклассники школы имени М. Ю. Лермонтова при поддержке «Термодома» высадили два десятка каштанов недалеко от мемориала «Колокол памяти» в рамках международной акции «Сад памяти».

Представительнее стала стала и аллея в Спутнике, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны. Здесь высадили еще несколько деревьев. Подобное происходит ежегодно в преддверии 9 Мая. Саженцы, памятные таблички и дальнейший уход за деревьями также предлагает «Термодом». С подачи холдинга аллея и появилась в 2015 году.

«Новости «Термодома» продолжат свое вещание. Событий, связанных с проектами холдинга, много, тем более в юбилейный для застройщика год. Впереди - новые выпуски.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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