Конфликт на работе может вызвать приступ у больного шизофренией

26.04.2023 | 11:24

О том, кем могут работать больные шизофренией, а в каких сферах им трудиться запрещено, рассказала главный внештатный специалист профпатолог Министерства здравоохранения Пензенской области Ольга Коннова.

Шизофрения - хроническое психическое заболевание, проявляющееся в основном впервые в молодом возрасте, реже после 40 лет. Она может иметь разные формы: одни возникают стремительно и приводят к стойкому дефекту, другие развиваются годами. Некоторые пациенты быстро восстанавливаются, многие же нуждаются в длительной реабилитации. У одних ремиссии продолжительные, у других рецидивы повторяются почти каждый год.

Пенсия у инвалидов, страдающих шизофренией, невелика, поэтому перед такими гражданами стоит вопрос трудоустройства.

«Проблема в том, что спровоцировать приступ может любой фактор, в том числе конфликт на работе, производственная травма или увольнение», - предупреждает врач. Трудовая деятельность для людей с шизофренией должна протекать в спокойном ритме, без авралов, суеты и конфликтов. Поэтому рекомендуется трудоустройство на предприятие с минимальным количеством социальных контактов.

Не рекомендована работа с плавающим графиком. Сбивающиеся биоритмы потенциально опасны для шизофреников, ночной сон которых должен быть не менее 8 часов.

Если патология выявлена у преподавателя или врача, ему придется переквалифицироваться. Воспрещается также работа, которая связана с электричеством, газом, нефтью.

Шизофреников не берут в силовые структуры - в охрану, армию, полицию, МЧС, службу судебных приставов и другие. Медкомиссия, которую проходят кандидаты, включает осмотр психиатра. Так как диагноз ставится на всю жизнь и стереть его из истории болезни нельзя, врач не даст допуска.

По словам специалиста, для пациентов с третьей, самой легкой группой инвалидности, доступны любые виды деятельности, кроме перечисленных. Для больных со второй группой показана спокойная монотонная или даже ручная работа.

«Нередко больных устраивают при психоневрологических диспансерах, чтобы держать их под наблюдением», - заключила Ольга Коннова.