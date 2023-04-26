Дачников могут оштрафовать за неправильный забор

26.04.2023 | 16:59

Неправильная установка забора на даче может обернуться штрафом. Об этом сообщает РИА «Новости. Недвижимость».

Самое распространенное нарушение - когда забор слишком высокий и препятствует поступлению света на соседский участок.

«Действующими правилами утверждено, что рекомендуемая высота должна составлять 1,2 - 1,8 метра. Ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%. Если соседи обратятся в суд, то вам может грозить штраф до 5 000 рублей или предписание убрать забор», - цитирует издание юриста.

Речь идет о заборе между участками. Но он может быть и другим, если достигнута такая договоренность с соседями (ее нужно согласовать с правлением СНТ на случай обращения в суд одной из сторон).

Еще одно распространенное нарушение - невольный самозахват соседской территории при установке ограждения. В таком случае придется не только его демонтировать, но и, возможно, выплатить штраф в размере до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5 000 рублей (для физлиц).

Реже всего в практике юристов встречается нарушение по содержанию забора по периметру дачного участка в надлежащем виде. Штрафы за такое устанавливаются на региональном уровне, их средний размер - 500 рублей. «Но, скорее всего, вас просто обяжут привести забор в соответствующий вид», - отметил юрист.

Ранее в Роскачестве рассказали, что запрещено делать на дачных участках. Во-первых, устраивать там свалку и продолжительное время складировать крупногабаритный мусор. Во-вторых, загрязнять почву и способствовать ее истощению. В-третьих, содержать запрещенных животных. Также нельзя нарушать границы территории (включая сорняки, кустарники, деревья) и не поддерживать на ней порядок (в результате образуются «джунгли», что повышает опасность пожара).

Если возникнет одна из описанных ситуаций, соседи нерадивого дачника могут пожаловаться в органы земельного или пожарного надзора, администрацию и добиться наложения на него штрафа. Суммы взысканий предусмотрены разные. Так, за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) придется заплатить от 5 000 до 15 000 рублей.

Еще один важный момент для тех, кто забросил дачу. Если собственник не использует участок по целевому назначению больше трех лет, его могут изъять. «Здесь нужно, чтобы кто-то проявил инициативу, а также ранее принятые к нарушителю меры не оказали должного эффекта», - пояснили в Роскачестве.