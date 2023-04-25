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Общество

В Кузнецке стелу Победы украшают рваные флаги

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Рваное Знамя Победы и флаги России украшают стелу Победы на одноименной улице в Кузнецке. На этот факт обратили внимание горожане.

«Ну что за позор. Рваное Знамя Победы и флаги России. Уж сняли бы совсем, если новые повесить не могут», - возмутился один из кузнечан, опубликовавший фото.

В комментариях к его посту местные жители поразились такому неуважению к символам Победы и страны.

Мужчине ответил представитель ЦУР, ссылаясь на администрацию Кузнецка. «До 1 мая флаги будут заменены на новые. Задачу поставил глава города, она находится на особом контроле», - пообещал специалист.

Памятная стела на улице Победы в Кузнецке появилась в мае 2020 года по инициативе местного предпринимателя. Монумент представляет собой инсталляцию с белыми журавлями - символом памяти о павших в боях Великой Отечественной войны. Композицию дополняет надпись «Есть память, которой не будет забвенья, есть слава, которой не будет конца». Вершину стелы венчают флаги России и копия Знамени Победы.

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Источник — фото t.me/pvk58
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