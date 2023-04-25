В Кузнецке последний звонок в школах прозвучит между экзаменами

25.04.2023 | 10:49

Для кузнецких школьников праздник «Последний звонок» состоится 25 мая. Дату обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 24 апреля.

«Надо уже готовиться», - распорядился глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Экзамены у школьников начинаются 24 мая. В этот день для учеников 9-х классов пройдет ОГЭ по истории, физике, биологии. А 26-го числа одиннадцатиклассники проверят знания по географии, литературе, химии.

Сергей Златогорский отметил, что 25 мая не совсем удобная дата для последнего звонка. «Но это не нам решать», - резюмировал он.

Когда состоится последний звонок для выпускников Пензы, пока официальной информации нет.

25 мая - традиционный день этого праздника. Исключением для Пензенской области стал 2021 год, тогда последний звонок прозвучал 22 мая.

В 2022-м одиннадцатиклассники оставили на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» обращение с просьбой перенести праздник на другой день из-за того, что итоговая аттестация у ребят также стартовала 26-го числа.

«Выбор даты последнего звонка - 25 мая - обусловлен рядом причин. Во-первых, это традиционная дата для данного праздника. Во-вторых, это действительно единственный «свободный» день в плотном графике экзаменов у девятиклассников. Причем следующий экзамен для них - 27 мая. Мы понимаем, что 26 мая стартует ЕГЭ у одиннадцатиклассников. Но это экзамены не массовые, по выбору школьников, значит, и подготовка к ним осуществлялась на протяжении всего школьного курса. Первый массовый экзамен у выпускников 11-го класса - 30 мая», - заявили тогда в минобре региона.