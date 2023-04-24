В Пензенской области стало на полторы тысячи свалок меньше

24.04.2023 | 10:10

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области подвели итоги месячника по благоустройству и санитарной очистке. Он завершился в субботу, 22 апреля.

По данным министерства, очисткой территорий занимались более 154 тысяч жителей региона. В субботнике приняли участие свыше 105 тысяч.

«Убрано 11 169,97 тыс. кв. м территорий, с которых вывезено 15 340,8 куб. м бытового мусора. Ликвидировано 1 532 свалки, с которых вывезено 8 644,8 куб. м мусора», - констатировали в министерстве.

Активисты и специалисты очищали и ремонтировали подъездные пути к кладбищам, ограждения у мест захоронений, приводили в порядок ливневые колодцы и канализации, водопропускные трубы.

В течение месячника они высадили 11 060 деревьев и кустарников и дополнительно 2 228 - во время субботника.

«Сотрудниками министерства осуществлены выезды в Мокшанский, Нижнеломовский, Кузнецкий, Городищенский, Никольский, Колышлейский, Сердобский, Бековский, Тамалинский, Каменский районы Пензенской области. В ходе выездов установлено удовлетворительное выполнение органами местного самоуправления работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов в рамках субботника, отмечена активность жителей населенных пунктов региона», - сообщили в министерстве.