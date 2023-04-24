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Общество

В мэрии Пензы рассказали, кто будет финансировать салют на 9 Мая

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Стало известно, на какие средства в Пензе 9 Мая проведут салют, анонсированный губернатором.

О том, что действо должно быть небывалым, Олег Мельниченко заявил на заседании в региональном правительстве 10 апреля: «Давайте, чтобы минут 20, большой, красивый, в честь наших дедов и прадедов, а также тех наших ребят, которые сейчас воюют».

Комментируя инициативу, некоторые горожане усомнились в целесообразности такого грандиозного салюта: «Деньги на ветер! В чем смысл? Лучше помочь ребятам на передовой, которым много всего нужно».

Кто-то предположил, что в мероприятие финансово вложатся предприниматели, поэтому нагрузка на городскую казну окажется минимальной. Однако, как выяснилось, это не так.

«В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, будет организован и проведен праздничный салют за счет средств бюджета города», - сообщила заммэра Юлия Ляпина сетевому изданию «ПензаИнформ».

Предполагается, что салютом 9 мая завершится концерт, который будет проходить на Юбилейной площади с 17:00 до 22:00. Залпы будут пускать со смотровой площадки на улице Мира.

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