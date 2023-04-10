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Общество

В День Победы в Пензе хотят устроить 20-минутный салют

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В День Победы, 9 мая, в Пензе хотят устроить небывалый салют. Об этом шла речь на заседании в региональном правительстве в понедельник, 10 апреля.

«Давайте, чтобы минут 20, большой, красивый, в честь наших дедов и прадедов», - предложил губернатор Олег Мельниченко главе города Александру Басенко.

Тот пообещал учесть пожелание и в свою очередь отметил, что по плану сначала в 22:00 на Юбилейной площади будет фейерверк, а после он плавно перейдет в салют.

Грандиозным должен быть и праздничный концерт на площади, считает Мельниченко. Он поручил проработать программу как можно более тщательно.

В 2022 году салют на 9 Мая длился 9 минут 40 секунд. При фейерверке высота залпов ограничена 50 метрами, при салюте она составляет от 170 до 220 метров.

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