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Общество

Специалисты объяснили, откуда в Пензенской области северное сияние

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В ночь на понедельник, 24 апреля, жители Европейской части России, в том числе Пензенской области, увидели в небе северное сияние.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, почему возникло столь необычное для данных широт явление. Оно случилось из-за слабой магнитной бури уровня G1, так называемого солнечного ветра.

«Плазма Солнца потоком направляется к Земле, где обычно задерживается магнитным полем. Однако во время мощных выбросов быстрые частицы могут попасть непосредственно в атмосферу и взаимодействовать с молекулами кислорода и азота. При их столкновении атомы газов получают заряд энергии, который затем испускается в виде света.

Цвет вихрей зависит от длины волн, которые испускают в этом процессе газы. Так, для кислорода характерно красное и зеленовато-желтое излучение, для азота - синее, фиолетовое и некоторые оттенки красного», - цитирует специалиста «Объясняем.рф».

Ранее пензенцы поделились в социальной сети «ВКонтакте» снимками неба, украшенного разноцветными всполохами. Не все поверили, что это действительно северное сияние.

Фото «Подслушано в Кузнецке».

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