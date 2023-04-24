В Пензенской области наблюдали полярное сияние

24.04.2023 | 08:16

В ночь на понедельник, 24 апреля, жители Пензенской области наблюдали необычное явление – полярное сияние.

Снимками неба, которое украсили разноцветные всполохи, пользователи поделились в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в группе «Пенза live» опубликовали фото полярного сияния, которое могли увидеть жители областного центра. Не все комментаторы поверили, что это действительно то явление, о котором заявил автор поста: «Красивое, но только это никак не оно».

В Кузнецке небо приобрело фиолетовые оттенки. «Появилось и спустя минут 10 пропало», - написал участник группы «Подслушано в Кузнецке».

Также полярное сияние заметили и в Колышлее. Снимки явления появились в группе «Пенза Новости». «Было жутко красиво. Что это может быть?» - задался вопросом автор поста.

В различных СМИ и соцсетях сообщили, что полярное сияние в ночь на 24-е число можно было увидеть над северо-западной и центральной частью страны. Любовались явлением жители Москвы, Санкт-Петербурга и даже Нижнего Новгорода.