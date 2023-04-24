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Общество

Ремонт дороги на улице Чаадаева должны завершить к 8 августа

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Водитель экскаватора ловко подхватывает ковшом бордюрный камень - к его демонтажу приступили на улице Чаадаева. Она попала в список дорог, которые в 2023-м отремонтируют в рамках программы «БКД». Для пензенцев с Шуиста (и не только) это магистраль жизни. Трудно себе представить Железнодорожный район без Чаадаева.

«Дорога находится не в удовлетворительном состоянии, интенсивность движения по ней огромная. По ней постоянно поступают многочисленные обращения граждан. Много происходит ДТП из-за того, что имеются нарушения дорожного покрытия», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

У подрядной организации, с которой заключили контракт на производство работ, три улицы: Сурская, Кордон Сурка и Чаадаева. На последней начинают подготовку. Делать будут поочередно, сначала с нечетной стороны, чтобы не создавать трудности для автотранспорта.

«По улице Чаадаева порядка 60 000 кв. м устройство дорожного полотна, устройство выравнивающего слоя А 16НН покрытия и верхнего слоя ЩМА-16», - объяснил начальник участка подрядной организации Дмитрий Тарасов.

Для дороги характерны локальные подтопления. Каждую весну там качают и качают воду, иначе асфальта не видно.

«Попробуем по максимуму продольным профилем воду с дороги убирать, где это получится», - рассказал Михаил Парастаев.

По условиям контракта на улице Чаадаева весь объем работ должны завершить к 8 августа, тогда же планируют сдать и Кордон Сурка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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