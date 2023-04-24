Набережная: забор убрали, но ходить не разрешили

24.04.2023 | 18:02

Вместо защитного забора - сигнальная лента. Ремонтируемый участок набережной у «Ростка» открыли для горожан. Со стороны улицы Урицкого просматривается площадка, где чуть меньше года назад был пустырь. Теперь там и скейт-парк, и сцена, и даже стационарные туалеты.

«После зимы на место вернули малые архитектурные формы: лавочки, урны. Что касается проходов и тротуаров, то мы их сейчас примыкаем с внутренней площадочной территории к внешним тротуарам. Для посещений набережная пока закрыта. Мы доведем до ума все работы и тогда откроем набережную для посетителей», - рассказал начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

«Круглосуточно осуществляется охрана. Просьба не вмешиваться в строительно-монтажные работы и пока смотреть со стороны», - отметил заместитель директора подрядной организации Денис Юхачев.

Так что вход на участок набережной еще воспрещен. На территории продолжает работать техника, завершается благоустройство.

А вот озеленители с задачей справились, многолетние цветы, привезенные из Воронежского питомника, адаптируются на новых клумбах.