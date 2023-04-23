Клубника на прилавках магазинов оказалась токсичной

23.04.2023 | 10:37

Клубника российского производства, а также импортная может оказаться опасной для здоровья. В ягоде выявили двадцатикратное превышение содержания антибиотиков и высокую концентрацию токсичных веществ.

О результатах мониторинга растительной продукции отчитался замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. Его слова приводят «Известия».

С начала года специалисты зафиксировали порядка 1,7 тыс. случаев нарушений, касающихся российской и зарубежной клубники, выращенной в парниках. Эксперты предполагают, что антибиотики (а именно тетрациклин) в большинстве случаев используются фермерскими хозяйствами, а крупные компании дорожат репутацией и предпочитают не использовать опасные вещества.

«В настоящее время Россельхознадзор не уполномочен запретить ввоз таких товаров и принять меры в отношении иностранных сельхозтоваропроизводителей, нарушающих российские требования. Скоропортящаяся продукция, в первую очередь ягоды, помимо пестицидов могут обрабатываться антибиотиками для лучшей сохранности при транспортировке. Допустимые уровни содержания таких веществ в растительной продукции законодательно не регламентируются», - пояснили в «Известиям» в Россельхознадзоре.

Известно, что в России, а также государствах - членах ЕАЭС запрещено использовать в растениеводстве антибиотики медицинского назначения. Они накапливаются в организме и вызывают пищевую аллергию разной степени тяжести, вырабатывают устойчивость бактерий к антибиотикам, и впоследствии препараты не помогают человеку справиться с инфекцией.

Ранее специалисты перечислили фрукты и овощи, которые нельзя есть весной именно из-за высокого содержания в них токсичных веществ. В список вошла вся продукция, для которой пока не наступил сезон: болгарский перец, сельдерей, шпинат, огурцы, зеленые салаты, томаты, клубника, нектарины, персики, яблоки и другие.