Бессоновец вернул долг сыну после службы в ЧВК «Вагнер»

Житель Бессоновского района погасил долг по алиментам, вернувшись из зоны спецоперации.
В 2022 году судебным приставам поступил документ о взыскании алиментов с 35-летнего мужчины. Однако тот отбывал наказание в колонии, не трудился и ничего не платил.
Как только у лиц, приговоренных к лишению свободы, появилась возможность принять участие в СВО, бессоновец записался добровольцем в ЧВК «Вагнер».
Спустя полгода он вернулся домой. И первое, что сделал, - явился к судебному приставу и погасил всю задолженность перед 4-летним сыном
«Более того, бывшая супруга отозвала документ с принудительного исполнения и подумывает о восстановлении семейных отношений с человеком, который полностью пересмотрел свое отношение к жизни», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
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