Бессоновец вернул долг сыну после службы в ЧВК «Вагнер»

22.04.2023 | 12:42

Житель Бессоновского района погасил долг по алиментам, вернувшись из зоны спецоперации.

В 2022 году судебным приставам поступил документ о взыскании алиментов с 35-летнего мужчины. Однако тот отбывал наказание в колонии, не трудился и ничего не платил.

Как только у лиц, приговоренных к лишению свободы, появилась возможность принять участие в СВО, бессоновец записался добровольцем в ЧВК «Вагнер».

Спустя полгода он вернулся домой. И первое, что сделал, - явился к судебному приставу и погасил всю задолженность перед 4-летним сыном

«Более того, бывшая супруга отозвала документ с принудительного исполнения и подумывает о восстановлении семейных отношений с человеком, который полностью пересмотрел свое отношение к жизни», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.