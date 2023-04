В Пензе из плейлиста главного фонтана уберут все зарубежные хиты

21.04.2023 | 13:16

В Пензе хотят изменить звуковую карту главного городского фонтана. Об этом шла речь на совещании по подготовке к празднованию Дня Победы, состоявшемся в администрации в пятницу, 21 апреля.

Прежний плейлист включал зарубежные хиты, новый должен состоять только из российских.

«Формируем перечень отечественных композиций, отвечающий тематике праздника. На День города тоже планируем подобрать соответствующий репертуар», - пояснила начальник управления культуры Вера Фейгина.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в 2023 году в дни празднования как Дня Победы, так и 360-летия Пензы проводить концерты на Фонтанной площади не планируют, «чтобы выступления артистов не накладывались на светомузыкальные представления фонтана».

В первой версии звуковой карты гидротехнического сооружения было 11 произведений: вальс А. И. Хачатуряна из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»; «Менуэт» П. Мориа; композиция «От Баха до Битлз» ансамбля «Старгород»; вальс Е. Д. Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»; музыка Х. Циммера из к/ф «Пираты Карибского моря»; Symphony 2011 К. Паркера; «Полет кондора» Э. Морриконе; танец из «Кармен-сюиты» Ж. Бизе - Р. К. Щедрина; «Тройка» Г. В. Свиридова (в исполнении Большого симфонического оркестра); концерт № 1 П. И. Чайковского (фрагмент в исполнении Вана Клиберна); The Show Must Go On группы Queen.