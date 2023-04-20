Стартовали продажи квартир в новом ЖК «Баланс» от «Термодома»

20.04.2023 | 09:57

ЖК «Баланс» - новый проект класса комфорт в Пензе. Это два дома с обособленным уютным двором рядом с «Коллажем».

Новый проект от «Термодома» для тех, кто предпочитает динамичный стиль жизни, но не привык тратить время зря. Здесь все необходимое для повседневной жизни и отдыха находится рядом.

При этом застройщик продумал пространства, где можно укрыться от городского шума, расслабиться и переключить внутренние датчики в самый беззаботный режим.

Одно из них - комната для творчества для жителей на первом этаже. Там можно лепить из пластилина фигурки, раскрашивать картины по номерам, даже шить игрушки, творить своими руками шедевры не выходя из дома.

И квартиры с террасами, чтобы жители могли создать свою территорию уюта: оборудовать зимний сад или место для барбекю, зону лаунджа или детский уголок со спортивным оборудованием и палаткой.

«Термодом» тщательно продумал все детали, чтобы было удобно жить, чтобы силы и энергию тратить не на бытовые мелочи, а на великие свершения.

Подробности о новом ЖК - на сайте balance-pnz.ru.

На старте продаж цены всегда минимальные, а выбор планировок самый широкий. Заявку можно оставить здесь.

Телефон отдела продаж строительного холдинга «Термодом» - 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.