Сетевое издание|18+|Четверг|20 апр 2023|12:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стартовали продажи квартир в новом ЖК «Баланс» от «Термодома»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ЖК «Баланс» - новый проект класса комфорт в Пензе. Это два дома с обособленным уютным двором рядом с «Коллажем».

Новый проект от «Термодома» для тех, кто предпочитает динамичный стиль жизни, но не привык тратить время зря. Здесь все необходимое для повседневной жизни и отдыха находится рядом.

При этом застройщик продумал пространства, где можно укрыться от городского шума, расслабиться и переключить внутренние датчики в самый беззаботный режим.

Одно из них - комната для творчества для жителей на первом этаже. Там можно лепить из пластилина фигурки, раскрашивать картины по номерам, даже шить игрушки, творить своими руками шедевры не выходя из дома.

И квартиры с террасами, чтобы жители могли создать свою территорию уюта: оборудовать зимний сад или место для барбекю, зону лаунджа или детский уголок со спортивным оборудованием и палаткой.

«Термодом» тщательно продумал все детали, чтобы было удобно жить, чтобы силы и энергию тратить не на бытовые мелочи, а на великие свершения.

Подробности о новом ЖК - на сайте balance-pnz.ru.

На старте продаж цены всегда минимальные, а выбор планировок самый широкий. Заявку можно оставить здесь.

Телефон отдела продаж строительного холдинга «Термодом» - 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте