«Молодой ленинец» в очередной раз получил знак «Золотой фонд прессы»

20.04.2023 | 19:15

Читатели «Молодого ленинца» поздравили коллектив газеты с заслуженной наградой. В очередной раз сотрудники популярного пензенского издания получили знак отличия «Золотой фонд прессы» I степени. Его изображение в течение всего 2023-го будет на первой полосе еженедельника.

«Жюри оценивали издания, которые приходили на конкурс, по нескольким критериям. У «Молодого ленинца» высоко оценили актуальные темы, которые мы поднимаем на своих страницах, и, конечно же, социально значимые проекты, которые реализует редакция», - рассказала главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Активно развивается «Клуб читателей «Молодого ленинца», также коллектив получил социальную федеральную франшизу «Добро.Центр», на его базе открыли «Серебряную медиалабораторию» - пространство, которое объединяет людей старшего поколения. Для них проводят курсы пенсионной грамотности.

Действительность такова, что даже на заслуженном отдыхе нужно оставаться в теме. Шагать в ногу со временем пензенцам помогает коллектив «Молодого ленинца» и специалисты отделения социального фонда.

«Величина индивидуального пенсионного коэффициента умножается на его стоимость, и получается размер страховой пенсии по старости», - объяснила заместитель начальника управления отделения СФР по Пензенской области Ирина Воронцова.

Темой нового обсуждения стал перерасчет страховых пенсий. Несколько групп пожилых пензенцев уже прослушали этот курс. По итогам участники получили дипломы выпускников.