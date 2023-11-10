В Пензе отпраздновали День сотрудников органов внутренних дел

10.11.2023 | 17:45

В Пензе состоялось торжественное мероприятие в честь Дня сотрудников органов внутренних дел. На нем отличившихся полицейских наградили медалями и грамотами.

Ко всем присутствовавшим на празднике обратился начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу не просто работа, это призвание для сильных духом и мужественных людей. Главное достояние нашего ведомства - это люди, которые самоотверженно трудятся на вверенных им участках. Чтобы достичь поставленных целей, от каждого из вас требуется компетентность, ответственность. Абсолютное большинство сотрудников пензенской полиции отвечает всем необходимым критериям», - подчеркнул он.

Павел Гаврилин рассказал, что на защиту Родины, приняв участие в СВО, уже встали примерно 40 сотрудников УМВД, причем около половины из них женщины.

Также к виновникам торжества обратились руководители органов региональной власти. Они поблагодарили полицейских за добросовестный труд.

В завершение праздника для собравшихся устроили онлайн-концерт.