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Общество

В Пензе в галерее педагогической славы появились новые имена

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В четверг, 5 октября, в Учительском сквере Пензы поздравили с профессиональным праздником лучших педагогов. Их фотографии появились в галерее славы, каждому выдали соответствующий сертификат.

Праздник начался с музыкального подарка. Для собравшихся прозвучала песня. После этого к учителям обратился первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. Он поблагодарил педагогов за труд, пожелал успеха и хороших учеников.

«От имени губернатора я хочу поздравить вас с замечательным праздником, Днем учителя, потому что каждый человек в своей жизни встречался не с одним учителем. Я думаю, каждый помнит своего первого, как его зовут, и интересуется его жизнью», - отметил Ягов.

Всего в обновленной Галерее педагогической славы Пензенской области появилось 14 фотографий и имен. Это победители различных профессиональных конкурсов мастерства и обладатели почетных званий.

«Любимые ветераны, уважаемые педагоги, наши звездочки, учителя! Я вас от всей души поздравляю в Год педагога и наставника с праздником», - произнес министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Торжественные мероприятия в Учительском сквере проводят ежегодно с 2018-го в начале октября.

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