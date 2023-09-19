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Общество

Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч

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Во вторник, 19 сентября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате по 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Речь идет о гражданах Российской Федерации, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 50 тысяч рублей получат россияне - обладатели этих наград, постоянно проживающие в РФ, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии.

Выплата будет разовой, ее произведут в декабре 2023 года - январе 2024-го.

Следует отметить, что ко Дню Победы блокадники, в отличие от инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не получали дополнительных выплат к пенсии.

В январе 2023 года первый заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов сообщил, что в областном центре проживают 25 блокадников и защитников Ленинграда.

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