Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч

19.09.2023 | 21:31

Во вторник, 19 сентября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате по 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Речь идет о гражданах Российской Федерации, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 50 тысяч рублей получат россияне - обладатели этих наград, постоянно проживающие в РФ, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии.

Выплата будет разовой, ее произведут в декабре 2023 года - январе 2024-го.

Следует отметить, что ко Дню Победы блокадники, в отличие от инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не получали дополнительных выплат к пенсии.

В январе 2023 года первый заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов сообщил, что в областном центре проживают 25 блокадников и защитников Ленинграда.