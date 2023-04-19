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Общество

На празднование юбилея Пензы хотят выделить еще 6 млн рублей

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На мероприятия, посвященные празднованию 360-летия Пензы, предлагается дополнительно выделить 5 млн 916 тыс. 900 рублей.

Об этом в среду, 19 апреля, на заседании гордумы сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина. По ее словам, средства из городского бюджета получит управление культуры.

Как сообщалось ранее, юбилей предполагается отмечать четыре дня - с 9 по 12 июня. Торжества пройдут под девизом «Пенза - город трудовой доблести».

Запланированы концерты, фестивали, конкурсы, квесты и многое другое. Особое внимание уделят подготовке городских локаций.

10 июня на Юбилейной площади для пензенцев выступит группа «Любэ». Концерт обойдется казне в 7 млн рублей.

Депутаты проголосовали за выделение средств, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

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