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Общество

360-летний юбилей Пензы и День России будут отмечать 4 дня

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В четверг, 16 февраля, в администрации Пензы в очередной раз обсудили подготовку к празднованию 360-летнего юбилея города и Дня России.

В этом году мероприятия, приуроченные к датам, будут проводиться на протяжении четырех дней - с 9 по 12 июня.

Торжества пройдут под девизом «Пенза - город трудовой доблести». Запланированы концерты, фестивали, конкурсы, квесты и многое другое.

Особое внимание уделят подготовке городских локаций.

«С наступлением тепла необходимо организовать объезд для определения объемов работ по благоустройству общественных мест», - процитировала главу города Александра Басенко пресс-служба администрации Пензы.

Уже известно, что 10 июня на Юбилейной площади для пензенцев выступит известная группа «Любэ». Артисты будут радовать публику не менее часа.

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