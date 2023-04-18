Сетевое издание|18+|Вторник|18 апр 2023|15:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе на улицах Лермонтова и Мира восстановили асфальт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ООО «Горводоканал» продолжает асфальтирование тех участков, где в холодное время года проводились аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

На улицы города уже вышла специализированная дорожная техника.

С начала апреля специализированная подрядная организация производит подготовку мест - фрезерование и щебенение. Затем рабочие приступают непосредственно к асфальтировке. При этом тщательно соблюдается технология укладки и уделяется особое внимание качеству используемых материалов.

«Большие неудобства для автомобилистов и общественного транспорта вызывали участки на улицах Мира и Лермонтова. После завершения аварийных работ по этим адресам дорожное полотно было временно восстановлено литой асфальтобетонной смесью. Теперь специалисты выполнили благоустройство горячим асфальтом в соответствии со всеми ГОСТами и существующим дорожным покрытием», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Кроме Лермонтова подрядная организация уже закончила асфальтировку на улицах Чкалова, Володарского, Краснова и Суворова.

Завершить благоустройство на участках магистральных дорог планируется до 1 мая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте