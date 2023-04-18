В Пензе на улицах Лермонтова и Мира восстановили асфальт

18.04.2023 | 15:03

ООО «Горводоканал» продолжает асфальтирование тех участков, где в холодное время года проводились аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

На улицы города уже вышла специализированная дорожная техника.

С начала апреля специализированная подрядная организация производит подготовку мест - фрезерование и щебенение. Затем рабочие приступают непосредственно к асфальтировке. При этом тщательно соблюдается технология укладки и уделяется особое внимание качеству используемых материалов.

«Большие неудобства для автомобилистов и общественного транспорта вызывали участки на улицах Мира и Лермонтова. После завершения аварийных работ по этим адресам дорожное полотно было временно восстановлено литой асфальтобетонной смесью. Теперь специалисты выполнили благоустройство горячим асфальтом в соответствии со всеми ГОСТами и существующим дорожным покрытием», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Кроме Лермонтова подрядная организация уже закончила асфальтировку на улицах Чкалова, Володарского, Краснова и Суворова.

Завершить благоустройство на участках магистральных дорог планируется до 1 мая.