Набережную украсят около 8 000 деревьев и цветов

18.04.2023 | 16:46

В Пензу из воронежского питомника привезли саженцы. Около 8 000 деревьев и цветов доставили для оформления набережной Суры. По задумке флористов и ландшафтных дизайнеров, с весны до осени этот участок будет радовать горожан буйством красок.

«Растения абсолютно адаптированы для вашей зоны. Воронеж и Пенза на самом деле климатом практически не различаются: у вас чуть холоднее, у нас сейчас где-то градусов на пять только теплее», - сообщил руководитель производства питомника Сергей Аксенов (г. Воронеж).

К капитальному ремонту участка набережной приступили весной 2022-го. Однако в процессе заказчику пришлось менять нерадивого подрядчика, в итоге довольно большой объем работ выполнили силами другой организации уже осенью. Проложили инженерные коммуникации, смонтировали основание и установили скейт-площадку, построили сцену с амфитеатром. А вот озеленение территории пришлось отложить до теплой поры.

«Полным ходом идут работы по очернению, то есть вносим чернозем, занимаемся посадкой травы, кустарников, цветов, чтобы набережная была красивая», - рассказал начальник УКС г. Пензы Вадим Астафьев.

Краснолистный клен, вяз гладкий - 15 наименований древесных пород рассадят согласно изначальному плану. В процессе будут внесены корректировки с учетом особенностей культур. Иногородние специалисты лично следят за всем.

«Воронеж уважает Пензу, приехали сами», - отметил Сергей Аксенов.

По контракту, набережную должны сдать 30 июня, хотя, если все сложится, сделают это раньше.