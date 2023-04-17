Новости «Термодома»: «Спутник» приводят в порядок

17.04.2023 | 16:51

Новости «Термодома» теперь выходят отдельной рубрикой на простор интернета. В юбилейный для строительного холдинга год там рассказывают обо всем, что делается для комфорта людей.

Сейчас в Спутнике по всей набережной и тропе здоровья активно идут весенние восстановительные работы.

Сотрудники парка реконструируют причалы, обновляют тротуарную и декоративную плитку, красят скамейки и клумбы.

На фонтанной площади уже приведены в порядок места для зрителей амфитеатра.

Все работы должны завершиться к началу сезона летних мероприятий, чтобы у жителей и гостей микрорайона оставались приятные впечатления от Спутника.

2023 год обещает быть особенным для «Термодома», его проектов и десятков тысяч людей, которые доверяют застройщику.

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