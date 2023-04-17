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Общество

«Если не нужны, что изображать-то»: глава Кузнецка высказался о собаках

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В районах Кузнецка, которые считаются самымих проблемными с точки зрения наличия бродячих собак, в стаях 90% особей прооперированы волонтерами. Об этом сообщил начальник городского УКЖХ Наиль Усманов на планерке в понедельник, 17 апреля.

«Теперь они просто кучкуются. Мы их берем - обратно возвращаем. Мы даже ничего не можем с ними сделать», - пояснил чиновник.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский предупредил подчиненного, что за тем следят зоозащитники. «Смотри там, за тобой следят, разведка работает. Шаг влево, шаг вправо - посадят», - пошутил он.

По словам Наиля Усманова, собаки уже запомнили звук уазика, на котором ездят сотрудники управления ЖКХ, и, когда слышат его, быстро ретируются в места, где кормятся.

«Меняйте машины, маскируйтесь», - снова пошутил Сергей Златогорский. Правда, он тут же добавил уже серьезно: «Вообще это несмешно, особенно крупные особи. Чтобы не наворочали нам делов. По стране, видишь, какие печальные случаи, в Оренбурге что...»

Глава города подразумевал трагедию, прогремевшую на всю страну. В Оренбурге на Пасху собаки растерзала 8-летнего мальчика.

«Кто насочинял таких законов, интересно. В лесу лишний зверь завелся, охотовед раз - и выписал билет. И пошли охотники и решили вопрос. Никто же не придумал сделать приют для белых зайцев и их там лечить. Ну если собака бесхозная, не прибилась к человеку, не нужна, что изображать-то здесь?» - задал риторический вопрос Сергей Златогорский, завершая тему.

Ранее глава Пензы высказал похожую точку зрения. По словам Александра Басенко, многие собаки, бегающие в стаях по городу, имеют бирку в ухе, но это не решает проблему. «Цель этой деятельности (отлов, содержание, вакцинация, выпуск. - Прим. ред.) не совсем понятна. Мы работу активизировали, но какой это даст результат - я, честно говоря, не понимаю», - признался глава Пензы.

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