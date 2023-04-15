Пензенцы освятили праздничные угощения перед Пасхой

15.04.2023 | 18:39

Сначала нужно отдать Богу свое сердце, мысли, попросить прощения и поблагодарить его за искупительную жертву - и только потом приносить угощения для пасхального праздничного стола на освящение. Площадка перед входом в Спасский кафедральный собор быстро заполнилась традиционными яствами.

«Мы всегда печем куличи. Соседям раздаем, близким, родственникам, и дети у нас в семье очень любят, мы сами с мужем. Поэтому надо стараться всех угостить», - отметила пензячка.

«Освятить, чтобы всем подарить, чтобы все жили хорошо и не было бед», - рассказала девочка.

«Обычай надо соблюдать», - подчеркнул мужчина.

«Чтобы быть в этот день ближе к богу вместе со всеми верующими», - объяснила девушка.

Чистое небо словно добрый знак перед священнодействием. На столах искусно украшенная и оформленная праздничная еда, яйца всех цветов, разнообразные куличи и творожные пасхи - чтобы каждая душа была довольна.

Освящал пасхальное угощение владыка. И уже после этого, под звон колоколов благоговея, прихожане пошли домой. Страстная неделя скоро закончится.