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Общество

Пензенцы освятили праздничные угощения перед Пасхой

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Сначала нужно отдать Богу свое сердце, мысли, попросить прощения и поблагодарить его за искупительную жертву - и только потом приносить угощения для пасхального праздничного стола на освящение. Площадка перед входом в Спасский кафедральный собор быстро заполнилась традиционными яствами.

«Мы всегда печем куличи. Соседям раздаем, близким, родственникам, и дети у нас в семье очень любят, мы сами с мужем. Поэтому надо стараться всех угостить», - отметила пензячка.

«Освятить, чтобы всем подарить, чтобы все жили хорошо и не было бед», - рассказала девочка.

«Обычай надо соблюдать», - подчеркнул мужчина.

«Чтобы быть в этот день ближе к богу вместе со всеми верующими», - объяснила девушка.

Чистое небо словно добрый знак перед священнодействием. На столах искусно украшенная и оформленная праздничная еда, яйца всех цветов, разнообразные куличи и творожные пасхи - чтобы каждая душа была довольна.

Освящал пасхальное угощение владыка. И уже после этого, под звон колоколов благоговея, прихожане пошли домой. Страстная неделя скоро закончится.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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